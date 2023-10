An diesen Stellen kann’s jetzt schon glatt werden

Gefährliche Glätteinseln können dann speziell auf Routen mit Abschnitten wie diesen entstehen: Kühle Waldgebiete, Passagen an schattigen Nordhängen, Hochflächen mit viel Wind oder Senken, in denen sich Kaltluft stauen kann. An einigen Stellen warnt davor das Verkehrszeichen „Schnee- und Eisglätte“ (Nr. 113) mit Schneeflocke.