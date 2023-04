Aral will Ladenetz bis Ende 2023 ausbauen

Die Geschäftszahlen des vergangenen Jahres zeigten, dass sich E-Mobilität immer mehr zum Zukunftsgeschäft für Tankstellen entwickele, berichtete Aral. So habe Aral sein Ladenetz im zweiten Halbjahr 2022 um 50 Prozent auf knapp über 1300 Ladepunkte vergrößert. Zugleich habe man doppelt so viel Strom abgesetzt wie in der ersten Jahreshälfte.