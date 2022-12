Auch als Kombi: Opel fährt elektrischen Astra vor

Dafür hat Opel bereits die wichtigsten technischen Eckdaten veröffentlicht. Demnach bekommt der Astra eine 54 kWh große Batterie, die eine Reichweite von bis zu 416 Kilometern ermöglichen soll. Laden kann diese mit 11 kW etwa an einer heimischen Wallbox und mit bis zu 100 kW am Gleichstrom an einer öffentlichen Ladesäule. Dort seien unter optimalen Bedingungen binnen 30 Minuten die ersten 80 Prozent des Akkus wieder geladen.