Berliner Friedrichstraße wieder Flaniermeile

Die Flaniermeile auf einer der bekanntesten deutschen Einkaufsstraßen wird in Berlin seit mehr als zwei Jahren hitzig diskutiert, auch im Wahlkampf zur Wiederholungswahl am 12. Februar ist die Sperrung für den Autoverkehr immer wieder Thema. Während die einen weniger Autos in der Innenstadt für mehr Aufenthaltsqualität fordern, sehen die anderen in Sperrungen für den Autoverkehr große Einschränkungen etwa für den Einzelhandel.