Besserungstendenzen: Der Nissan Micra beim Tüv (seit 2010)

Stärken: Der Micra ist ein Kleinwagen - mit den Vorzügen, die das in Sachen Wendigkeit mit sich bringt. Bei der HU zeigen sich fahrwerkseitig Federn, Dämpfer und Lenkung bis ins Alter von elf Jahren solide, so der „Auto Bild Tüv-Report 2023“. Auch die Feststellbremse hält in der Regel lange durch. Ebenfalls besser als der Durchschnitt: die Auspuffanlage.