Citroën baut erschwingliches E-Auto C3

Paris (dpa/tmn) - . Citroën bereitet den Start des nächsten C3 vor und will damit Elektromobilität etwas erschwinglicher machen. Wenn der neue Kleinwagen im Frühjahr 2024 in den Handel kommt, soll er in Deutschland zunächst 23 300 Euro kosten und so zu einem der günstigsten E-Modelle aus Europa werden.