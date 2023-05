Der Mini-Camper: Kleine Alternative zum Zelten

Mirco Lohmann vom Tüv Nord rät, unbedingt vor dem Umbaubeginn mit Experten einer Prüfstelle in Verbindung zu treten. „Unsere Beratung ist rechtssicher. Und wir beißen nicht“. So können Einsteiger, aber auch Bastelprofis ihre Projekte planungssicher umsetzen - und müssen nachher nichts entfernen oder aufwendig umbauen, falls etwas nicht rechtskonform sein sollte - etwa in Bezug auf das Gewicht.