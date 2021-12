Diesel-Kläger gestärkt: Haftung von Audi aber weiter unklar

Diesel-Käufern, die ihr Auto über einen Darlehensvertrag mit Rückgabeoption finanziert haben, kann trotzdem Schadenersatz zustehen. Das hat der BGH in einem Audi-Fall entschieden. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild)

Karlsruhe - Der Bundesgerichtshof (BGH) stärkt die Position von Diesel-Klägern, die ihr Auto per Ratenkauf finanziert haben. Ihnen kann auch dann Schadenersatz zustehen, wenn sie von einem Rückgaberecht im Darlehensvertrag keinen Gebrauch gemacht haben, urteilten die Karlsruher Richterinnen und Richter am Donnerstag in einem Audi-Fall