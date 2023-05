Eine Frau mit Benzin im Blut

Hateville übernahm das Lackieren in Nachtschwarz. „Der sah dann so toll aus, den wollte ich gar nicht mehr bemalen“, erinnert sie sich. Stattdessen begannen die beiden Freunde, regelmäßig zu Oldtimer-Treffen zu fahren. So landeten sie 2009 zufällig beim Race-61-Rennen auf dem alten Flughafengelände in Finowfurt, keine 100 Kilometer von Schwedt entfernt. Als einzige Frau trat sie damals spontan zu dem Beschleunigungsrennen über eine Achtelmeile, also exakt 202 Meter, an. „Mit 170 Stundenkilometern war das ein bisschen wie Fliegen, ein Gefühl von Freiheit und dazu der Nervenkitzel auf der extrem kurzen Strecke - meine Leidenschaft war entfacht.“