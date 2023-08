Fisker feiert Comeback mit Elektro-SUV für breites Publikum

Weil es schon so viele elektrische SUV gibt, will Fisker über den Antrieb hinaus mit einer besonders nachhaltigen Materialauswahl punkten und mit vielen pfiffigen Details. So gibt es auch in der ersten Reihe Klapptische für die Insassen, es gibt einen drehbaren XL-Touchscreen und einen sogenannten California-Mode. Bei diesem öffnen sich auf Knopfdruck alle Fenster gleichzeitig - die Heckscheibe und die Seitenscheiben im Kofferraum inklusive.