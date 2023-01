Fünf Winter-Gadgets für's Auto

4. Die Hot-Stone-Massage: Sitzheizung war gestern. Wer Wärme wirklich intensiv genießen will und in einem Oberklasse-Modell sitzt, der kann sich die höheren Temperaturen in den Körper kneten lassen. Dafür haben die Entwickler bei S-Klasse, 7er & Co zahlreiche Luftkissen in den Polstern so programmiert, dass sie sich anfühlen wie eine Hot-Stone-Massage. Und bei manchen Autos wird das auch noch mit entsprechenden Musik- und Lichtstimmungen kombiniert. „Alles, was der Entspannung dient, dient auch der Sicherheit“, sagt Schuster, mahnt aber zum Maß halten: „Wer sich von der Wellnessbehandlung einlullen lässt, büßt an Aufmerksamkeit ein. Dann kann es gefährlich werden.