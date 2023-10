Hell und auffällig als Fußgänger sicher durch den Herbst

Für mehr Sicherheit kann alles sorgen, was auch aus gewisser Distanz noch ins Auge springt. So zählt Dekra helle, kontrastreiche Kleidung und retroreflektierende Elemente an Kleidung oder Taschen auf. Solche Elemente sind besonders wirksam, wenn sie dort angebracht werden, wo Bewegung im Spiel ist - also etwa an den Beinen und Füßen.