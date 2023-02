Im Notfall Klappe auf: So funktionieren Notrufsäulen

Helfer in Orange: Notrufsäulen entlang der Autobahnen können im Not- oder Pannenfall Hilfe vermitteln. (© Christoph Reichwein/dpa/dpa-tmn)

Klar, heute hat fast jeder immer ein Handy parat. Doch was, wenn mal der Akku schwächelt, kein Netz da aber und Not am Mann ist? Auf der Autobahn lässt sich Hilfe auch per...