Im Straßenverkehr nicht von Kopfhörer-Musik ablenken lassen

Wer die Sondersignale oder Hupen etwa anderer Autos überhört, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit Bußgeld rechnen. Stellt sich heraus, dass man als Auto- oder Fahrerfahrer einen Kopfhörer getragen hat und in einen Unfall verwickelt war, kann man eine Teilschuld tragen müssen. An Fußgänger richtet sich der zugrundeliegende Paragraf 23 (Absatz 1) in der Straßenverkehrsordnung laut GTÜ nicht. Doch auch sie sollten vorsichtig sein, um Fahrradklingeln, herannahende Autos oder leisere E-Mobile nicht zu überhören