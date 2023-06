Indizien für Betrug bei vermeintlichen Kfz-Schnäppchen

Wie das Bundeskriminalamt (BKA) berichtet, häuften sich in den vergangenen Monaten Betrügereien in Bezug auf angebliche Schnäppchen. Diese würden gezielt in Deutschland über Online-Verkaufsplattformen und Social-Media-Kanäle angeboten. Allerdings zeigte sich nach dem Kauf: Die Fahrzeuge wurden in anderen Ländern geklaut oder unterschlagen.