Jeep Grand Cherokee meldet sich als Plug-in-Hybrid zurück

So kommen zu den 200 kW/272 PS 2,0-Liter-Benziners noch einmal rund 100 kW/136 PS einer E-Maschine und die Systemleistung steigt auf 279 kW/380 PS. Eine Pufferbatterie ermöglicht dabei bis zu 48 Kilometer rein elektrischen Betrieb, so Jeep. Deshalb sinkt der Normverbrauch auf 2,6 Liter und der CO2-Ausstoß auf 60 g/km. Die Rolle des Häuptlings in der Jeep-Palette spielt der Grand Cherokee allerdings nicht mehr lange, wie der Hersteller ankündigt: Innerhalb der nächsten zwei Jahre soll ein noch größeres Modell kommen – und dann voll elektrisch fahren.