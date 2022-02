4 min

Kann es der neue Opel Astra mit dem VW Golf aufnehmen?

Der ewige Zweikampf in der Kompaktklasse geht in die nächste Runde. Opel stellt dem noch relativ jungen VW Golf VIII jetzt einen neuen Astra entgegen. Hat der das Zeug dazu, am Thron des Marktführers zu rütteln?

Von dpa