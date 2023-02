Klauschutz für Keyless-go-Systeme

Berlin (dpa/tmn) - . Der Schlüssel bleibt in der Hosentasche, und die Autotür lässt sich trotzdem öffnen: Keyless-go-Systeme, mit denen sich Pkw auch schlüssellos starten lassen, sind bequem. Doch sie schaffen eine Sicherheitslücke, die Autodiebe nutzen können, indem sie Funksignale abfangen. Es gibt jedoch Tricks, sich dagegen zu wehren, so die Fachzeitschrift „Auto, Motor und Sport“ (Ausgabe 6/2023). Dazu zählt, den Schlüssel abzuschirmen.Technischer Hintergrund: Sobald jemand den Türgriff eines mit Keyless-go ausgestatteten Autos betätigt, wird ein Signal an den Schlüssel gesendet, erläutert das Fachblatt. Befindet sich dieser in der Nähe, gibt er die Tür frei. Auf ähnliche Weise werden Signale ausgetauscht, die den Motorstart ermöglichen.