Luxus im Familienleben: Ist der Kia EV9 der bessere Van?

Den Antrieb übernimmt in der Grundversion ein Motor an der Hinterachse, der 150 kW/204 PS hat und mit 185 km/h Spitzengeschwindigkeit bereits die meisten elektrischen VW-Modelle abhängt. Wer die Allradversion bestellt, bekommt auch noch einen Motor im Bug. Dann stehen zusammen 283 kW/385 PS parat und der Auslauf gelingt bis 200 km/h. Außerdem stehen dann kurzfristig bis zu 700 Nm bereit, mit denen die Fuhre in 5,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigt. So fühlt sich der Riese ziemlich rasant an.