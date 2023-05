Mercedes EQT startet im Sommer für knapp 49 000 Euro

Den Antrieb übernimmt eine E-Maschine mit 90 kW/122 PS an der Vorderachse, die 130 km/h ermöglicht. Gespeist wird sie aus einem Akku von 45 kWh, der für bis zu 285 Kilometer reicht. Danach wird mit bis zu 22 kW am Wechselstrom oder mit 80 kW am Gleichstrom geladen. Zwar hat der EQT alle klassischen Designmerkmale der Mercedes-Palette und innen Details wie das Lenkrad aus der A-Klasse oder das Infotainment-System MBUX. Doch ist der Kleintransporter keine Eigenentwicklung.