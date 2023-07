Nächster Skoda Superb geht noch einmal in die Länge

Weiterstadt (dpa/tmn) - . Der Skoda Superb geht in die vierte Runde: Derzeit legen die Entwickler der tschechischen VW-Tochter letzte Hand an das Flaggschiff. Die Markteinführung ist laut Skoda im Frühjahr geplant. Beim Generationswechsel wächst der Superb noch einmal in allen wichtigen Dimensionen und bietet deshalb mehr Platz als bisher.