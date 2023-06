Neuer Volvo EX30 ist „bester Sprinter“ der Markengeschichte

Angeboten wird das in China auf der gleichen Plattform wie der Smart #1 gebaute Elektroauto in drei Konfigurationen. Kundinnen und Kunden können zwischen einem oder zwei Motoren wählen, was Leistungsdaten von 200 kW/272 PS beziehungsweise 315 kW/428 PS verspricht. Die Single-Motor-Variante wird wahlweise mit einer Antriebsbatterie von 51 oder 69 Kilowattstunden (kWh) ausgeliefert, die stärkere Version erhält serienmäßig den größeren der beiden Stromspeicher.