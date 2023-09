Oft günstiger: Kfz-Versicherung auf einen Schlag bezahlen

Berlin (dpa/tmn) - . Anstelle einer mehrteiligen Ratenzahlung im Jahr kann es sich lohnen, die Kfz-Versicherung auf einmal zu bezahlen. Viele Versicherer geben dann einen Rabatt, so das Ratgeberportal Finanztip. Mit Verweis auf eine eigene aktuelle Studie können Beispielkunden im Schnitt acht Prozent an Beitragskosten sparen, wenn sie den Beitrag jährlich einmal zahlen anstelle in monatlichen Raten.