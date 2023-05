Porsche bringt 718 Spyder als RS-Modell

Stuttgart (dpa/tmn) – . Dass der Porsche Boxster zum Elektroauto wird, ist ein offenes Geheimnis. Doch bis es so weit ist, legt Porsche noch einmal ein neues Verbrenner-Top-Modell aus: 718 Spyder RS heißt der puristische Zweisitzer, der mit einer Leistung von 368 kW/500 PS zum stärksten Vertreter der mittlerweile 30 Jahre alten Baureihe wird. Dafür montiert Porsche in dem Sportwagen analog zum Cayman GT4 RS den 4,0 Liter großen Sechszylinder-Sauger aus dem Porsche 911 GT3 und ermöglicht so auch deutlich bessere Fahrleistungen.