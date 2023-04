Räderwechsel nur auf festem und ebenem Grund

Am Ende müssen die Räder festgezogen werden. Und zwar am besten nicht „nach Gefühl“. Sondern der Tüv Süd rät zu einem Drehmomentschlüssel und zu den vom Hersteller in der Betriebsanleitung angegebenen Drehmomenten. Nach etwa 50 bis 100 Kilometern noch mal kontrollieren und bei Bedarf nachziehen.