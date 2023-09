Renault Kangoo geht in die Länge

München (dpa/tmn) - . Zwei Jahre nach dem Generationswechsel des Kangoo bietet Renault den Hochdach-Kombi wieder in einer XXL-Version an. Auf der Messe IAA in München (bis 10. September) haben die Franzosen den Grand Kangoo vorgestellt und die Markteinführung für das Frühjahr 2024 avisiert.