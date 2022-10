Rostgefahr am Auto: Wasserkasten regelmäßig von Laub befreien

Hier macht man besser regelmäßig sauber, damit Blätter und Schmutz nicht die Abläufe des Wasserkastens zusetzen können. (© picture alliance/dpa/dpa-tmn)

Stuttgart - Wasseransammlungen können auch bei modernen Autos zu Rostbildung führen. Um diese Gefahr zu verringern, halten Autofahrerinnen und Autofahrer besser regelmäßig die Ablaufkanäle für Wasser am Auto sauber, rät die Prüforganisation GTÜ.

So etwa am sogenannten Wasserkasten entlang der Scheibe. Hier läuft normalerweise das Regenwasser ab. Es sammeln sich aber an und unter der Motorhaube gern Laubblätter und andere Verunreinigungen an - besonders im Herbst.

Solche Reste sollten regelmäßig entfernt werden, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Dazu die losen Blätter entfernen und die Kanäle, Ritzen und Kanten freisaugen. Verstopfte Ablauföffnungen können mit einem Zahnstocher, einer Pinzette oder einem Wattestäbchen gereinigt werden. Wer nicht selbst Hand anlegen möchte, kann das auch in einer Werkstatt säubern lassen.