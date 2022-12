Schaden durch Waschanlage: Immer auf Dokumentation bestehen

So lässt sich ein Urteil des Amtsgerichts Wedding deuten, auf das der ADAC hinweist (Az.: 20 C 350/20). In dem Fall hatte ein Mann sein SUV in einer automatischen Waschanlage reinigen lassen. Danach wies er Mitarbeiter auf angeblich in der Anlage entstandene Schäden hin. Diese hätten nur während der Wäsche entstanden sein können.