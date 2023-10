So handeln Sie richtig bei Gefahr im Autotunnel

Schon bei der Einfahrt in die Röhre merkt man sich am besten Infos zu Notausgängen und Notrufstationen und stellt den Verkehrsfunk an. Immer gilt: Auf Beschilderungen und auf Infos sowie Anweisungen des Tunnelpersonals etwa durch Lautsprecherdurchsagen achten. Wichtig: nie im Tunnel wenden - es sei denn, Rettungskräfte fordern dazu auf.