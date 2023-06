So reagieren Autofahrer bei Sturm und Regen richtig

Am sichersten parkt ein Auto beim Unwetter in einer Garage. Wer keine zur Verfügung hat, kann darüber nachdenken, ob man sein Auto vor einem angekündigtem Unwetter in der betreffenden Zeit in ein Parkhaus stellt. Das koste im Vergleich wenig, aber das Auto werde nicht beschädigt, so Vincenzo Lucà vom Tüv Süd.