So schlägt sich der Honda ZRV bei einer Testfahrt

Weil die Batterie den Strom besonders schnell abgibt und beim Bremsen auch sehr effizient zurücknimmt, leistet der E-Motor in der Stadt den größten Teil der Arbeit und hilft zudem kräftig beim Anfahren. Deshalb wirkt der Honda in der Praxis sportlicher als auf dem Papier, wo 7,9 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 und ein Spitzentempo von 173 km/h aufgelistet sind. Fürs flotte Fahrgefühl sorgen auch die virtuellen Schaltstufen, die der Fahrer mit Wippen am Lenkrad anwählen kann.