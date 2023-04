Tavascan wird zum zweiten E-Auto von Cupra

Berlin (dpa/tmn) - . Der Seat-Ableger Cupra bekommt ein zweites reines Elektroauto: Das trägt den Namen Tavascan und wurde jetzt am Rande des Formel-E-Rennens in Berlin enthüllt. Es ist inspiriert von der gleichnamigen IAA-Studie aus dem Jahr 2019 und soll laut Hersteller im Sommer 2024 in den Handel kommen. Preise nannte Cupra noch nicht.