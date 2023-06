Testfahrt im Astra Electric: Neuer Antrieb, vertraute Optik

Angesichts der kleinen Batterie fällt auch das mäßige Ladetempo nicht so sehr ins Gewicht. Denn während die elf kW am Wechselstrom noch in Ordnung gehen, ist der Astra mit 100 kW am Schnelllader vergleichsweise abgeschlagen. Doch weil er nicht so viel Strom braucht, reichen ihm trotzdem weniger als 30 Minuten, bis der Akku zu 80 Prozent gefüllt ist.