Tipps und Tricks zum Laden des E-Autos

Beim AC-Laden an Wallboxen fließen also meist 11 kW pro Stunde, bei DC-Schnellladern bis zu 300 kW. „Bei Fahrzeugen mit modernen Batteriemanagementsystemen regelt die Technik die Ladespitzen von DC-Schnellladern so genau herunter, dass sie die Zellen nicht stressen und schädigen“, sagt Prof. Doppelbauer.