Versicherung für Fahranfänger muss kein Budget-Killer sein

Wenn keine Fahrerfahrung vorliegt, fängt man als Versicherter in der Regel in der Klasse 0 an. Erkundigt man sich beim Versicherer der Eltern, bietet der oft bessere Sonderkonditionen an. „Ich kann dann - je nach Versicherer - die Schadenfreiheitsklasse 1/2 oder besser bekommen und arbeite schon - durch unfallfreies Fahren - für meinen eigenen Vertrag“, sagt Beate Bextermöller von der Stiftung Warentest.