Volvo-Schwester Zeekr kommt mit zwei E-Modellen

E-Auto aus China: Das Kompakt-SUV X von Zeekr wird für Anfang 2024 in Deutschland erwartet. (© Zeekr/dpa-tmn)

Der Nächste, bitte: Die chinesische Volvo-Mutter Geely schickt eine weitere Elektromarke nach Europa und will mit Zeekr gegen Nio & Co. antreten. Los geht’s in Schweden und...