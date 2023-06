Waldbrandgefahr: Diese Flächen beim Parken meiden

E-Autos indes haben keinen Katalysator, auch andere Teile wie Bremsen erhitzen sich nicht so stark. So ist die ausgehende Gefahr in der Regel gering. Vorsicht ist aber bei Verbrennern ohne Kat angeraten, etwa bei Oldtimern und älteren Fahrzeugen: Sie haben oft keine untere Motorraumverkleidung. So könnten heiße Bauteile trockenes Gras und Pflanzen entzünden. Auch hier: Im Zweifel auf nicht brennbaren Untergründen wie Asphalt oder Kies parken.