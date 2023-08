Wann Sie die Nebelschlussleuchte anmachen dürfen

München (dpa/tmn) - . Auch wenn es hier und da immer wieder mal als Tipp zu lesen ist: Die Nebelschlussleuchte eines Autos darf in Deutschland nur bei Sichtweiten unter 50 Meter angestellt werden - und zwar nur bei Nebel. Also auch nicht bei Regen, denn das helle Licht würde die anderen Verkehrsteilnehmer zu stark blenden, so der ADAC. Wer eine Nebelschlussleuchte falsch verwendet, muss demnach mit Bußgeldern ab 20 Euro rechnen. Allerdings gibt es laut ADAC auch keine Pflicht, die Nebelschlussleuchte einzuschalten.