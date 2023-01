Wenn DDR-Oldtimer wieder aufgemöbelt werden

Die Szene derer, die alte Autos aus DDR-Zeiten sammeln und wieder zum Rollen bringen, sei tatsächlich erstaunlich groß, sagt Birk Polten, Geschäftsführer des Luftfahrzeugmuseums Finowfurt (Barnim). Sein Verein veranstaltet jährlich eines der größten Ostfahrzeugtreffen in Brandenburg, in diesem Jahr am 23. und 24. April. „Als wir vor 15 Jahren damit anfingen, war das noch überschaubar und fast familiär. Inzwischen kommen rund 1800 Aussteller mit ihren Ost-Oldies und an die 6000 Besucher.“ Polten hat beobachtet, dass sich zunehmend junge Leute Trabis, Wartburgs oder auch Laster aus DDR-Produktion anschaffen. „Die Erklärung dafür ist ganz einfach - die Dinger haben keine Elektronik, an denen kannst Du noch selber schrauben“, so der Finowfurter Vereinschef, nach dessen Informationen auch noch Ersatzteile produziert werden, vor allem in Ungarn und Tschechien.