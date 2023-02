Autotest: So performt der Porsche 911 Dakar im Gelände

Eine höher liegende Karosserie, Plastikplanken um die Radläufe und Schutzbleche am Unterboden - auf den ersten Blick erinnert der Dakar an Semi-Offroader wie die Allroad-Modelle von Audi, die All-Terrains von Mercedes oder die Alltrack-Varianten von VW. Doch Porsche wäre nicht Porsche, wenn die Entwickler nicht den entscheidenden Schritt mehr gemacht hätten. So haben sie das Coupé gegenüber dem Serienmodell nicht nur um vier Zentimeter angehoben. Sondern mit einem speziellen Liftsystem kommen auf Knopfdruck noch einmal weitere drei Zentimeter hinzu. Damit reicht der Freiraum unter dem speziell geschützten Wagenboden auch für grobes Geröll und tief ausgefahrene Dünenpisten.