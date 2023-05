Autotest: So performt der neue Honda Civic Type-R

Hacke Spitze, Hacke Spitze - so fliegt der linke Fuß über die Pedale, während der rechte bleischwer am Bodenblech haftet. Angespornt wird man dabei von einem satten Zweiklang, den der Motor und der in die Mitte gerückte, dreiflutige Auspuff von sich geben. Kommt der Civic schließlich richtig in Fahrt, reißen 420 Nm an den Breitreifen an der Vorderachse und stellen das Reifenprofil auf eine harte Probe.