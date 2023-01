Der BMW 1er/2er (2011 bis 2019)

Pannenverhalten: In der ADAC-Pannenstatistik schneidet der kleine BMW in allen Jahren gut bis sehr gut ab. Mängelschwerpunkt ist bei Exemplaren der Erstzulassungsjahre 2013 und 2014 mit Ottomotor zwar die Zündspule – doch nicht in dem Maße, dass die Bilanz schwer eingetrübt wäre.