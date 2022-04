2 min

Der Nissan Pulsar im Langzeit-Check

Kennen Sie den VW Golf oder den Opel Astra? Klar! Ford Focus und Hyundai i30 oder Renault Mégane auch. Aber was ist mit dem Pulsar? Dem was? So hieß Nissans Kompaktmodell, gebraucht gibt es ihn noch.

Von dpa