Erste Fahrt im ET5: Hat der neue Nio das Zeug zum Topseller?

Dafür ist die Ladeleistung der Batterien eher schwach. Maximal 11 kW bei Wechselstrom und höchstens 149 kW bei Gleichstrom enttäuschen in einem Segment, in dem 200 kW und mehr die Regel sind. Jedoch verfolgt Nion das Konzept der sogenannten PowerSwap-Stations. Das sind Haltepunkte groß wie Waschanlagen, in denen Roboter leere Akkus binnen fünf Minuten automatisch gegen volle tauschen.