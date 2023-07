Ford Mustang Mach-E GT: Vorsicht mit den wilden Pferden!

Bei anderen Autos heißen die Fahrmodi zum Beispiel „Komfort“ oder „Sport“, beim Mustang Mach-E GT „zahm“, „aktiv“ und „temperamentvoll“. Vorsicht aber mit den wilden Pferden, die in der höchsten Leistungsstufe voll entfesselt werden. 860 Nm und 487 PS sorgen für eine Beschleunigung, die nicht von dieser Welt zu sein scheint. In nicht einmal zwei Sekunden sind 50 km/h erreicht, in 3,7 Sekunden 100 km/h. Wahnsinn! Auch abgesehen von solchen Launch-Control-Spielereien bietet der Mustang Mach-E GT ein Fahrvergnügen, das man bei Elektroautos in der Tat nur selten findet. Der Sport-Stromer ist perfekt abgestimmt und hat gewissermaßen Charakter, ohne – um Gegensatz zum namengebenden Wildpferd – zu eigenwillig zu sein. Im Fahrmodus „zahm“ verwandelt sich der Mustang Mach-E GT dann in einen gutmütigen und ausdauernden Reisegesellen, in dem es gerne auch mal 100 Kilometer mehr sein dürfen.