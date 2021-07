Neues Premiummodell: Cupra präsentiert den Formentor VZ5

DIE ZUKUNFT SOLL ELEKTRISCH SEIN

Es ist ein spannender Spagat, den Cupra gerade mit Blick auf seine Modellpalette vollführt: Während die Spanier mit dem VZ5 auf der einen Seite noch einmal einen leistungsstarken SUV mit Verbrennungsmotor präsentieren, arbeiten die Ingenieure in Martorell auf der anderen Seite an der elektrischen Zukunft der Marke. Im Spätsommer will Cupra mit dem Born sein erstes vollelektrisches Modell präsentieren – einen Kleinwagen, der nach Angaben von Cupra-Vorstandschef Wayne Griffiths über 500 Kilometer Reichweite verfügt. Mit dem Tavascan soll 2024 ein vollelektrischer SUV folgen. Auch abseits der Straßenmodelle arbeitet Cupra an E-Projekten: Etwa dem ABT XE1, einem 544 PS starken, vollelektrischen Offroad-Rennwagen. Mit ihm gehen die Spanier in der neuen Elektro-Rennserie „Extreme E“ an den Start. Und zusammen mit einer Werft aus Barcelona hat Cupra nun sogar eine Yacht entworfen. Die „D28 Formentor“ soll typische Cupra-Designelemente aufnehmen – und perspektivisch auch als Hybridversion im Angebot sein.