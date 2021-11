Neuvorstellung VW T-Roc: Roc-Star mit gewissen Extras

Der T-Roc – hier in der R-Line – wurde in nur vier Jahren mehr als eine Million Mal verkauft. (Foto: Volkswagen)

So sieht ein wahrer „Roc-Star“ aus: Der VW T-Roc verkaufte sich in den vier Jahren seit seiner Premiere mehr als eine Million Mal. Hinzu kommen 300 000 Exemplare in China. „Der T-Roc rockt die ganze Welt“, bilanziert Philip Paul vom VW-Produktmarketing.

Trotz des Erfolges gelten auch für einen „Roc-Star“ die ungeschriebenen Gesetze der Autobranche. Irgendwo in der Mitte des etwa siebenjährigen Produktzyklus ist eine Überarbeitung fällig. Die könnte bei einem Fahrzeug, das sich trotz üppiger Konkurrenz blendend verkauft, dezent ausfallen. Nicht so beim T-Roc. Der bekommt insbesondere in technischer Hinsicht eine Aufwertung, die es in sich hat – und verändert sich auch optisch so stark, dass Paul sagt: „Auf den ersten Blick handelt es sich um ein neues Auto.“

Oder genau genommen um drei. Zusätzlich zum T-Roc und zum T-Roc R bekommt auch das T-Roc-Cabrio, das erst zwei Jahre Modellhistorie vorweisen kann, die Verbesserungen mit auf den Weg. Die können sich – teilweise im wahrsten Sinne des Wortes – sehen lassen. LED-Scheinwerfer sind beim T-Roc künftig in der Serienausstattung enthalten. Außerdem (und ein ganz klein bisschen klingt der Produktmarketing-Verantwortliche bei der Anpreisung wie ein „Ich-muss-ja-verrückt-sein-und-packe-das-auch-noch-gratis-mit-dabei“-Marktschreier) das „Digital Cockpit“ in seiner neuesten Generation und ein neugestaltetes Multifunktionslenkrad. Wer angesichts von Pauls Beteuerungen („Wir bei VW sind ja nicht geizig“) befürchtet, das dicke Ende käme in Form eines massiv angehobenen Grundpreises, wird angenehm überrascht sein. Der T-Roc ist künftig ab 23 495 Euro zu haben (T-Roc 1.0 l TSI OPF 81 kW/110 PS, Kraftstoffverrauch kombiniert nach WLTP 5,9 l/100 km). Das sind knapp 900 Euro mehr als beim bisherigen T-Roc-Einstiegsmodell.

Es sind aber nicht nur deutliche Veränderungen wie die Aufwertung der Basisausstattung, mit der der T-Roc glänzen soll. Wie so oft liegen die Verbesserungen in vielen kleinen Details, die in der Summe eine spürbar erhöhte Wertigkeit ergeben. Beim Interieur des T-Roc sorgt beispielsweise die jetzt unterschäumte Oberfläche der Instrumententafel kombiniert mit deren markanten Designnähten für ein optimiertes haptisches Erlebnis. Die Neugestaltung von Instrumententafel, Kombiinstrument und Infotainment-Display setzt noch modernere Akzente als bisher schon. Hinzu kommen die, auch wenn es despektierlich klingt, branchenüblichen Verbesserungen bei der Konnektivität. Serienmäßig ist ein Touchdisplay mit 6,5 Zoll Diagonale an Bord, die optionale Spitzenvariante „Discover Pro“ umfasst eine 9,2 Zoll große Anzeige. Apple-Carplay- und Android-Auto-Smartphones können jetzt auch ohne Kabel verbunden werden, immer mehr Funktionen lassen sich „over the air“ aktualisieren.

Einen intensiveren Blick ist das T-Roc Cabrio wert, das einzige Open-Air-Fahrzeug bei den SUV-Volumenmodellen und das einzige Oben-Ohne-Angebot der Wolfsburger, die unter anderem mit Golf, Beetle und Eos auf eine sehr lange Freiluft-Tradition zurückblicken können. Was das T-Roc Cabrio wirklich zu etwas Besonderem im Segment macht, ist seine Alltagstauglichkeit. In dem Fahrzeug mit in neun Sekunden versenkbarem Dach haben vier Personen – dazu trägt auch der um vier Zentimeter verlängerte Radstand bei – ausreichend Platz, selbst wenn es auf die Langstrecke geht.

Der T-Roc R bringt es auf 300 PS Maximalleistung

Der T-Roc wird außer in der Basis-Ausstattungslinie in den neukonfigurierten Versionen „Life“, „Style“ und „R-Line“ angeboten. Zur Auswahl stehen Benziner-Modelle mit Höchstleistungen zwischen 81 kW/110 PS und 140 kW/190 PS sowie zwei Dieselmotoren mit 85 kW/115 PS und 110 kW/150 PS.

Eine Klasse für sich ist der T-Roc R, der 221 kW/300 PS leistet. Vollhybride und Plug-in-Hybride sucht man in der Motorenauswahl vergeblich.