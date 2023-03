So fühlt sich eine Fahrt im Lexus RZ 450e an

Doch während die Bayern dann bis zu 633 Kilometer Reichweite bieten, kommt der RZ schon auf dem Prüfstand bestenfalls auf 440 Kilometer. Im Alltag und erst recht im Winter sind es schnell mal weniger als 300 Kilometer. Einziger Vorteil: Bei so einem kleinen Akku stört auch die schwache Ladeleistung nicht so sehr. Denn selbst wenn der Strom mit maximal 11 kW an der Wallbox und mageren 150 kW am Schnelllader fließt, sind die ersten 80 Prozent trotzdem nach 30 Minuten geschafft.