Die wichtigsten Schritte nach einem Fahrraddiebstahl

Das Wichtigste ist es, den Diebstahl bei der Polizei anzuzeigen. Dabei sollte der Geschädigte eine Rahmennummer vorlegen. Diese Nummer ist in der Regel an der Gabel oder am Tretlager eingestanzt und darf nicht mit der Produktionsnummer oder Seriennummer verwechselt werden. Denn diese sind mehrfach vergeben. Am besten alle Nummern nach dem Radkauf fotografieren - die Polizei ordnet die Nummern dann zu.