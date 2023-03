Fahrradversicherungen im Test

„Finanztest“ empfiehlt in solchen Fällen, nach Tarifen mit bundesweit gültigen Preisen Ausschau zu halten, da diese dann meist günstiger ausfallen. Besonders viele Fahrräder werden in Leipzig geklaut, wo die Anzahl der Fahrraddiebstähle je 100 000 Einwohner im Jahr 2021 mit 1365 bundesweit am höchsten lag.